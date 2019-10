Un bon point pour l'ACA à Lorient

Stade du Moustoir FC Lorient : 0 AC Ajaccio : 0

Arbitre : Gaël Angoula

Avertissements : Hamel (36e) au FC Lorient, Diallo (69e), Flips (69e) à l'AC Ajaccio



FC Lorient

Nardi - Delaplace, Laporte, Saunier, Le Goff - Lemoine (cap), Abergel - Cabot, Le Fée puis Bozok (86e) , Wissa puis Laurienté (78e) Hamel puis Kitala (66e).





AC Ajaccio

Leroy - Kalulu, I. Diallo, Avinel, M. Huard - Coutadeur (cap.), Corinus - Bayala, Laci, Tramoni puis Jallow (81e), El Idrissy puis Flips (68e), Cuypers





Les défenses ont pris le pas sur les attaques entre Lorientais et Ajacciens ce vendredi soirau Moustoir (0-0) ou les deux équipes se sont neutralisées.

Dès le début du match, les Lorientais mettaient beaucoup de rythme afin de tenter de déstabiliser la défense visiteuse mais c'était sans succès : les deux équipes regagnaient les aux vestiaires sur la marque nulle et vierge (0-0) malgré de belles occasions à la fin de cette première période de jeu?.





A la reprise, le match avait du mal à retrouver son en rythme et il fallait attendre l'heure de jeu pour voir le premier temps-fort Lorientais qui n'excédait pas toutefois la dizaine de minutes. Les Ajacciens prenaient, ensuite le dessus dans le jeu, mais sans parvenir,, eux aussi à concrétiser leur possession.

En fin de match, les deux équipes auraient pu prendre l'avantage mais les deux gardiens -Nardi et Leroy - gardiens ont effectué des arrêts décisifs.

Finalement le choc de la soirée, comme c'est souvent le cas, s'est achevé par un 0-0