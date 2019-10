(1) Deux arrêtés ont été pris le 13 octobre : un premier par la préfecture maritime de la Méditerranée interdisant la navigation et toutes activités nautiques dans un rayon de 1000 mètres autour du cargo et un arrêté interpréfectoral (préfecture maritime et préfecture de Corse-du-Sud) définissant une zone d’interdiction temporaire de survol afin de permettre aux équipes sur place de travailler en sécurité.



"Les opérations de retrait d’hydrocarbures vers la terre se préparent, avec l’arrivée sur zone de la société « Euro assainissement » du groupe SEA d’Ajaccio, dépêchée par l’armateur et ses assureurs" indique la préfecture maritime de Méditerranée.Par mesure de précaution, la cellule antipollution et le Bâtiment de Soutien et d’Assistance Affrété Jason de la Marine nationale ont également mis en place un barrage flottant autour du navire afin de sécuriser les opérations de pompage à venir."Par ailleurs, la surveillance du site est toujours active : investigation quotidienne des plongeurs démineurs de la Marine nationale, survol d’un avion Falcon 50 de la Marine nationale, inspection permanente des installations depuis le Rhodanus."Jusqu'ici aucune pollution n’est constatée.Enfin, les arrêtés d'interdiction de navigation (1) dans les parages pris peu après la fausse manœuvre du "Rhodanus" sont toujours en vigueur et seront renouvelés ce mercredi soir.