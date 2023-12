Un automne aux températures record en Haute-Corse

Réuni ce jeudi 30 novembre 2023 sous la présidence Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse pour évaluer la situation hydrologique du département, le comité de ressources en eau a relevé deux caractéristiques pour cette année hydrologique 2023. "L'année reste déficitaire, avec un cumul des précipitations de 802 mm, soit 88 % de la normale. Cette année, la région bastiaise a connu un contraste exceptionnel avec à peine 70 % de la normale. L'automne a accentué cette disparité, avec un relief généreusement arrosé (jusqu'à 170 % de la normale), tandis que la partie orientale a enregistré des précipitations faibles, allant de 60 % à 20 % des cumuls automnaux attendus. Un exemple frappant est celui de Lucciana, qui n'a recueilli que 54 mm contre les 335 mm attendus, soit seulement 16 % de la normale." lit-on dans le communiqué publié par les services de l'Etat.



Les prévisions pour les 15 prochains jours annoncent des précipitations sur le relief et l’ouest du département notamment cette semaine, contrairement à la Plaine orientale qui sera à nouveau moins concernée. Les températures quant à elle devraient redevenir proches des normales de saison.

Certes, il a plu en ces derniers semaines en Corse. Les premiers jours du mois de novembre ont été marqués par le passage des tempêtes Domingos et Ciarian, qui ont laissé derrière elles des dégâts importants. Pourtant un bilan météorologique publié par la préfecture ce vendredi 1er décembre est sans appel : l’automne 2023 a été le plus chaud jamais enregistré en Haute-Corse. Un record de plus dans le palmarès du réchauffement climatique. "Le mois d'octobre a déjà établi un record en Haute-Corse avec une température moyenne dépassant de +3,1°C la normale 1991-2020. Novembre, bien que marqué par les tempêtes, reste également chaud avec une moyenne de +1,4°C au-dessus de la normale. La plaine orientale, en particulier, a enregistré une surchauffe de +5°C par rapport à la normale observée" indique la préfecture qui souligne que ces conditions "ont des conséquences directes sur l'humidité des sols." En effet, en dehors des reliefs, où l'indice d'humidité est supérieur de 40 % à la normale, la façade orientale présente une situation d'aridité très prononcée, avec un déficit de -80 % par rapport à la normale dans une bande du nord du Cap Corse jusqu'au sud de la plaine orientale.