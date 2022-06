Ultramarins, territoires... Un 10e groupe lancé à l'Assemblée nationale

La rédaction avec AFP le Mardi 28 Juin 2022 à 15:23

Un 10ème groupe politique a été lancé ce mardi 28 juin à l'Assemblée nationale, regroupant notamment des élus d'outre-mer, des trois députés nationalistes corses, Michel Castellani, Paul-André Colombani et Jean-Félix Acquaviva et des centristes, s'inscrivant dans l'opposition, a annoncé son co-président Bertrand Pancher.

Avec 15 membres -le nombre minimum pour constituer un groupe- il s'intitule "Libertés, indépendance, outre-mer, territoires".

La dénomination "UTiles" (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) avait auparavant été évoquée.