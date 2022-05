U curàgiu di Bruno Rodriguez : ses premiers pas avec une prothèse

Un de ses anciens partenaires du Paris Saint-Germain, Jimmy Algerino en l'occurrence, a partagé ce vendredi une vidéo émouvante de l’ancien attaquant bastiais qui réapprend, avec courage, à marcher avec une prothèse.

Le 12 mars 2022 suite à des douleurs permanentes à la cheville, Bruno Rodriguez avait choisi de subir une amputation à la jambe droite.





Sur la vidéo Rodriguez est en train de marcher, en se tenant à une rampe. Il est visiblement satisfait de ses premiers pas comme en témoigne son pouce levé au terme de l'exercice.





Algerino rapporte dans le même temps un message de Bruno Rodriguez: « Une joie immense de faire mes premiers pas avec ma prothèse provisoire. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos encouragements et soutiens..

" Per què, ci vole u curàgiu" ajoute en Corse Algerino.

Comme on le comprend.

Forza Bruno