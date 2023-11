U Chjosu di a Vignarella, un tiers lieu innovant au sein de l'Ephad de Vico

« C’est un projet innovant, il faut faire comprendre aux salariés, aux bénévoles et aux partenaires que c’est un lieu pour tous, que c’est une co-construction. Nous avons rencontré les acteurs et partenaires du territoire afin d’être complémentaires, explique Romane Etore, coordinatrice du tiers lieu. Nous sommes très sollicités depuis que nous avons communiqué sur la mise en place du tiers lieu, que ce soit par les associations, les intervenants culturels ou les prestataires qui souhaitent venir y proposer des actions ou activités ». « C’est un support de rencontres, il crée une dynamique, une véritable émulation au sein du territoire, les gens sont intéressés et se proposent », complète François-Aimée Arrighi.



Le but premier est de replacer les personnes âgées au cœur de la société, au centre de la vie du village, de créer des moments de partages et de convivialité. Pour les résidents de l’Ephad comme pour les personnes âgées vivant au village, « notre objectif est de rompre l’isolement qui peut être le leur ». Ensuite, le tiers lieu favorise l’accès à la culture, avec notamment des artistes qui viendront exposer dans la salle polyvalente. Le tiers lieu agit aussi pour l’environnement et souhaite favoriser l’accès à la formation dans un territoire rural et accompagne les TPE dans leur accès au numérique, le marketing ou la communication.



« On voit à travers leur sourire, leur impatience que les personnes âgées sont ravis. Le jeudi, par exemple, certains résidents s’apprêtent parce qu’ils savent que les enfants vont arriver pour les cours de chant et guitare. Certains nous demandent dès le matin à quelle heure précisément ils arrivent, il y a une attente. Ils aiment pouvoir assister à ces cours, c’est bénéfique pour eux », raconte Romane Etore.