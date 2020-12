Tunnel de Bastia : "la fuite est plus impressionnante que dangereuse"

"Il n'y a pas de quoi s'affoler", assure Loic Morvan, directeur du service des routes de la Collectivité de Corse, gestionnaire du tunnel de Bastia qui tient à rassurer les usagers après la publication d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux qui montrait une grosse fuite dans la galerie.L'eau qui tombait du plafond du tunnel n'était rien d'autre qu'une fuite verticale des nappes aquifères situées au dessus de la structure du tunnel, explique Loic Morvan : "Avec les pluies de ces derniers jours, les nappes se sont remplies et l'eau a essayé de s'échapper par l'un des trous qu'elle a trouvé. Ce sont des petites fuites avec lesquelles nous jouons à cache-cache mais nous absorbons tout avec des pompes installées dans la structure. En tout cas, que tout le monde soit rassuré, ce n'est pas de l'eau de mer. La fuite est plus impressionnante que dangereuse", précise directeur du service des routes de la CdC.Pour régler ces problèmes de fuites, les équipes du tunnel ont essayé à de nombreuses reprises d'injecter des produits pour combler les fissures. "Ces manipulations sont assez délicates. Tant que les fuites ne posent pas de problèmes pour l'usage du tunnel et que cela ne s'aggrave pas, on règlera ça en 2022 ", poursuit-il.Depuis plusieurs années, les 800 mètres de tunnel font l’objet de rénovations importantes. La dernière réalisation en date s'est achevée au mois d'août. "C'était des travaux de génie civil relatifs à un joint entre deux parties du tunnel. Ils ont coûté 5 millions d'euros et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était fermé la nuit", explique le superviseur de l'ouvrage.Dès 2022, de nouvelles réalisations commenceront mais cette fois-ci, elles seront plus importantes. "Le tunnel de Bastia date des années 80, d'importants travaux de rénovation sont indispensables", assure Loic Morvan.L'ouvrage qui débutera dans deux ans coûtera entre 35 à 40 millions d'euros et devraient s'échelonner sur trois ans avec des réalisations nocturnes.Au programme de ces rénovations peintures, signalétique et bien sûr, combler les fuites.