Tuerie de Bastia : le tireur présumé en garde à vue

Cinq personnes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de Bastia a indiqué vendredi 12 janvier en fin de journée le procureur de Bastia, Jean-Philippe Navarre, précisant que l'une pourrait être l'auteur des faits. "On a cinq personnes actuellement placées en garde à vue, avec possiblement certaines qui vont être levées dans la soirée. Parmi celles-ci une serait susceptible d'être directement impliquée dans la réalisation des faits" a indiqué le magistrat, laissant entrevoir un possible progrès dans l'enquête sur ce quadruple homicide.



Le drame a été découvert le 8 janvier en soirée, lorsque pompiers et forces de l'ordre ont été alertés par un témoin, les conduisant à un appartement de la résidence HLM Piana Suprana, à Agliani. À l'intérieur, une scène macabre attendait les secours : quatre individus gisaient au sol, trois d'entre eux décédés sur place, le quatrième succombant à ses blessures un jour plus tard. Les quatre personnes, toutes dans la quarantaine, étaient connues des autorités, l'une d'elles ayant des antécédents liés à l'usage de stupéfiants. L'utilisation d'une arme à feu pour les homicides a renforcé l'enquête sur la recherche d'un tueur potentiel.



Deux gardes à vue avaient déjà eu lieu en début de semaine, impliquant des personnes proches des victimes, mais elles ont été levées sans poursuite.



L'enquête, pour homicides volontaires, a été confiée à la police judiciaire de Bastia.