Trouver une place en crèche : un véritable parcours du combattant pour certains parents corses

Les moins chanceux sont donc obligés de jongler entre différents modes de garde comme la crèche, la halte garderie ou encore les traditionnelles nounou. Une opération qui a un coût. “Entre la nounou et la crèche privée, chaque mois et grâce aux aides de la Caisse d’Allocations Familiales qui réduisent un peu la facture, on doit payer 600 euros pour faire garder un de nos enfants cinq jours par semaine. C’est quand même la moitié d’un SMIC !”, indique Angélique. Un sacré budget et une dépense vitale. “On ne peut pas faire autrement”, confie Angélique.





Avant de créer sa crèche privée, Marie-Amélie Luciani est passée par la case étude de marché : “Rien qu’à Corte, sur 200 enfants il manquerait autour de 100 places en crèche. Peut-être allons-nous en ouvrir une deuxième ?”. Et le besoin ne se résumerai pas qu’au Centre Corse. “Dans d’autres villes comme à Ajaccio et à Bastia ce serait la même chose selon cette étude de marché réalisée avant la crise sanitaire”, explique Marie-Amélie.





À Bastia, le seul établissement public de la commune peut accueillir une soixantaine d’enfants en crèche traditionnelle et une vingtaine en halte garderie. “Et ça se passe plutôt bien, il y a très peu de gens sur liste d'attente", confie Ivana Polisini, adjointe au maire de Bastia en charge de la politique éducative. De plus, la mairie ne gère pas l’ensemble de l’offre de la garde d’enfants. Plus qu’à Corte, la ville dispose d’une dizaine de crèches privées et associatives. “Il y a beaucoup de structures différentes et elles correspondent généralement aux besoins des parents”, précise Ivana Polisini. C’est le cas notamment des assistantes maternelles agrées par les institutions publiques de la petite enfance et qui peuvent garder les enfants à leur domicile ou dans une maison d’assistantes maternelles.