"Trophées IoT Business Hub": ​la Ville d’Ajaccio et la CAPA reconnues comme "Territoire intelligent"

« Nous sommes évidemment heureux d’être récompensés et d’être reconnus aujourd’hui comme un territoire intelligent. Nous développons une politique ambitieuse dans le numérique et cette nouvelle récompense nous pousse à continuer sur cette voie », résume fièrement Christophe Mondoloni, délégué numérique à la CAPA, après la remise des prix lors de l’IoT Business Hub, organisé par le cabinet Bearing Point et qui s’est déroulée ce jeudi soir à Paris. Depuis plusieurs mois, la Ville d’Ajaccio et la CAPA ont procédé à la mise en place de capteurs intelligents dans l’ensemble des écoles et crèches de la cité impériale.



Aujourd’hui, ce sont 31 écoles et 8 crèches qui sont donc équipées de capteurs de confort dans les classes, soit 3210 enfants qui bénéficient d’une surveillance continue de la qualité de l’air, de la température et de l’hygrométrie dans les espaces de vie de l’établissement scolaire. « Nous avons décidé de déployer ces 250 capteurs pour le bien-être de nos enfants. Nous avons connu dernièrement une période difficile avec le Covid, qui a servi d’expérience concernant la transmission des maladies infectieuses, et nous pensons que cet outil est nécessaire. Concrètement, grâce au signal des capteurs en temps réel, les équipes pédagogiques peuvent décider d’aérer les pièces, si besoin est, selon les données enregistrées et la qualité de l'air. C’est quelque chose de bon pour la santé et de bon pour nos enfants ».



Depuis plusieurs années, la Ville d’Ajaccio et la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien sont engagées dans un Plan numérique territorial, une stratégie qui vise à faire de ce territoire un Territoire Intelligent Durable. En ce sens et concernant les écoles, outre les capteurs, des tableaux numériques ont également été installés dans les écoles de la Ville pour un investissement total de 840 000 €. Ces tableaux qui remplacent, ceux que nous avons pu connaître avec ses traditionnelles craies permet de répondre aux enjeux du numérique et de familiariser les enfants avec le digital dès leur plus jeune âge. Selon plusieurs études le tableau numérique est en effet une technologie interactive qui favorise la pédagogie.



Des tableaux numériques interactifs dans toutes les écoles

En effet, le tableau interactif prend tout son sens dans une salle de classe, car il permet de favoriser la motivation des participants et d'encourager le travail collectif. Comme l’explique Christophe Mondoloni : « Avec la Ville d’Ajaccio et la CAPA nous avons pris le virage numérique il y a déjà quelques années avec pour projet de développer notre territoire comme une « smart city » avec tout un tas de capteurs afin de mieux connaître notre population et ses besoins. Concernant le jeune public, il faut les accompagner à la transition numérique. Il faut leur donner les clés de cette époque à laquelle nous vivons. Pour l’ensemble de la population, nous avons déjà mis en place tout un tas de dispositifs pour améliorer le bien-être de nos citoyens. Je prendrais aussi, comme exemple, l’application CapaMove (trafic en temps réel), qui connaît un véritable succès avec plus de 70 000 téléchargements, ou encore celle de Parlami Corsu, qui a dépassé le million de pages vues. Nous avons également mis en place un WIFI public, des éclairages connectés, ou encore Mobil’Eye qui permet de superviser du patrimoine ou du mobilier urbain par caméras à Intelligence Artificielle embarquée ».



Ajaccio, première ville de plus de 50 000 habitants à être entièrement équipée à très haut débit d'ici 2 ans ?

La CAPA devrait prochainement également installer des capteurs d’inondation. Le Pays Ajaccien multiplie ainsi les initiatives et a ainsi été largement récompensé par plusieurs prix nationaux comme Territoire Internet 5 Arobases depuis 9 ans, Territoire d’excellence numérique, Territoire Innovant (Capamove et MobilEye) par les Interconnectés, ou encore le Trophée de l'ingénierie territoriale pour Mobileye. D’ici 2 ans, Ajaccio, avec son partenaire Orange, devrait également être la première ville de plus de 50 000 habitants à être entièrement équipée à très haut débit. Toutes ces actions s’inscrivent également dans un Plan stratégique numérique plus global concernant la période 2024-2027 afin de continuer à faire du Pays Ajaccien un Territoire intelligent durable.