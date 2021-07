Trois personnes en garde à vue après l'agression homophobe à Macinaghju

Au lendemain de l’agression d’un couple gay dans un bar du port de Macinaghju, le 14 juillet dernier , une enquête pour "violences volontaires à raison de l’orientation sexuelle des victimes" avait été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la brigade des recherches de Bastia et à la communauté de brigades de Brando. Ce 20 juillet, après diverses auditions les enquêteurs ont placé trois jeunes en garde à vue. Le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, confirme que la garde à vue de ces trois personnes mises en causes dans ce dossier et résidentes dans le Cap Corse, était prolongée ce mercredi et que d'autres auditions pourraient avoir lieu dans les prochaines heures.