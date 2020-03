Trois blessés dans une collision sur le cordon lagunaire de la Marana

Deux véhicules sont entrés en collision ce dimanche à 12 heures sur le territoire de la commune de Lucciana. Le choc est survenu sur le cordon lagunaire de la Marana à la hauteur du lotissement "U Pinu".

L'accident a nécessité l'intervention de deux ambulances du centre de secours de Lucciana, d'un véhicule de désincarcération et d'un chef de groupe.

Les sauveteurs ont dû extraire du véhicule un homme de 62 ans victime d'un traumatisme facial et costal et pris en charge un homme de 27 ans qui présentait une plaie à la tête et un troisième blessé - un jeune de 21 ans - touché à un poignet.

Tous les trois ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia.