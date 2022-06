Triathlon : Coup d’envoi du Pinareddu-Luviu-Bavedda ce dimanche

Ce samedi, pour lancer ce PLB premier du nom deux triathlons avaient lieu sur cette même plage de la Ruscana. Un réservé aux poussins et pupilles, ainsi qu’un triathlon XS ouvert à l’ensemble des autres catégories ainsi qu’aux triathlètes débutants.

Sur le triathlon des poussins et pupilles, Maxime Dimeglio du CTCA s’est imposé devant ses camarades de club Thomas Portalier et Léa Lambert.

Quant au triathlon XS, avec une quarantaine de concurrents au départ, il a été remporté par le local de l’épreuve Florent Mozziconacci qui a, finalement, pris le meilleur sur le minime ajaccien Enzo Gossin et sur le benjamin Lorenzo Vassard, tous deux licenciés au CTCA.



Rendez-vous demain à 9 heures pour les trois coups du PLB. Parmi les concurrents, le champion de France et vice-champion d’Europe de Triathlon Cross Maxime Chainé.