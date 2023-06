Traversée Bonifacio - Bastia : défi relevé pour les rameurs du Corsicap

Après avoir ramé en mixité plus de 150 km en 4 jours de défi et 4 étapes entre Bonifacio et Bastia, 14 rameurs en situation de handicap accompagnés de 10 rameurs solidaires du club d’aviron, l’Avi Sourire ont clôturé le Corsicap ce samedi 24 juin au Vieux Port de Bastia. "Nos sportifs ont reçu un accueil des plus mémorables avec la présence de la presse, d'élus de la Ville de Bastia, de notre partenaire le Crédit Mutuel et de leurs familles qui avaient fait le déplacement depuis Marseille et qui ont amplifié par leur présence les émotions à l'arrivée." souligne l'association.



Ce défi sportif avait pour objectif de sensibiliser sur le handicap mais également sur la nutrition, l'écologie et le sport santé. Porté en partenariat avec le club d'aviron de Haute Corse, le projet avait aussi la volonté de former les clubs rencontrés lors de l'étape à l'encadrement à la pratique sportive et nautique adaptée. “C’est une traversée compliquée, mais qui nous tient à cœur. Non seulement, car c’est les 20 ans du club, mais aussi pour montrer que les défis sportifs comme celui-ci sont réalisables même pour les personnes atteintes d’un handicap”. expliquait il y a quelques jours dans nos colonnes Florin Cordier, responsable développement chez Avi Sourire. "N ous sommes également là pour intégrer les personnes handicapées et leur montrer qu'il est possible de pratiquer un sport nautique comme l'aviron. De plus, c'est une activité sportive respectueuse de l'environnement" ajoute-t-il. "Nous remercions toutes les personnes qui ont croisé notre route cette semaine, la Corse et ses énergies pour leur accueil, nos partenaires, nos bénévoles, et félicitons nos rameurs pour le message inclusif qu'ils ont porté."