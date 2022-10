Trail de Bonifacio : le Porto-Vecchiais Régis Rico part fort et finit vite

Dès le départ le rythme était élevé. Après l’incursion dans les ruelles bonifaciennes deux coureurs étaient détachés en tête sur le Campu Rumanilu, le Porto-Vecchiais Régis Rico et Xavier Bartoli. Quant à Marjorie Thomas de l’Altore Racing Team elle menait la course chez les dames.

Au sortir du Campu Rumanilu, Régis Rico tentait de lâcher, Xavier Bartoli qui ne décrochait pas. Derrière ce duo on retrouvait, à distance Léo Serca, Alain Scipilitti et Julien Gueydon.





Pau après le phare de Pertusatu, Régis Rico haussait encore le ton. Cette fois Xavier Bartoli ne pouvait suivre. Rico s’en allait en solitaire vers la ligne d’arrivée

Dans les rangs des féminines, Marjorie Thomas devançait Camille Poquet et Séverine Daviller





Sans surprise, Régis Rico s’imposait en solitaire en 1h02’15. Léo Serca passait à son tour la ligne d’arrivée à 2’46’’ suivi de près par Julien Gueydon. Alain Scipilitti (1h05’14) auteur d’une très belle fin de course finissait quatrième. Chez les dames, succès logique, également, de Marjorie Thomas 33e du général qui s’imposait en 1h16’37 devant Camille Poquet (39e) en 1h18’10 et Séverine Daviller (41e) en 1h18’35.

Chez le les cadettes et les cadets victoires respectives de Noéline Biguet et Martin Isoni