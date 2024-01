Toyota Monti : Le C-HR nouveau est arrivé

La rédaction le Jeudi 18 Janvier 2024 à 19:29

Le groupe Toyota Monti a mis les petits plats dans les grands il y a quelques jours à son garage de Furiani lors de la présentation du nouveau C-HR de Toyota. De nombreux invités, de belles animations et un véhicule qui en a déjà séduit plus d'un : tout était rassemblé pour faire de cette soirée une belle réussite. Et elle le fut.