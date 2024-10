"Tourner les pages", un café littéraire et un concept inédit à Ajaccio

Tout est allé très vite pour ces deux amies à partir du jour où, autour d’une pizza, elles se sont lancé le pari d’ouvrir ensemble un café littéraire qui serait à la fois leur lieu de travail respectif et un lieu de rencontre autour de la lecture.

Pour Lydie et Armelle le pari est d’ores et déjà gagné . Elles se sont relevé les manches et aidées de deux ou trois amis elles ont entièrement réaménagé un local vide depuis plusieurs mois.

C’est dans un décor atypique, avec des airs de ginguette, que l’on évolue au milieu des tables bistro et des étagères de livres en tout genre. Un espace cosy avec des canapés pour un moment de détente où les deux amies espèrent voir les étudiants des lycées voisins s’approprier les lieux pour travailler ou seulement discuter dans un endroit calme et serein devant un café, un chocolat, un thé ou une boisson froide à base de fruits frais et locaux dans la mesure du possible.

Les clients pourront donc s’installer pour lire, emprunter un ou plusieurs livres moyennant une caution, voire acheter d’occasion les livres en double.



Des ateliers pour les enfants vont être mis en place le mercredi, ateliers de lecture, d’écriture et d’illustration pour que chaque trimestre ils puissent réaliser un « vrai » livre et enregistrer leur histoire en podcast.

Des événements à type de conférence vont également être organisés le vendredi une à deux fois par mois.

Près du bar, un espace dédié au « domaine Prati » ou Frederique, la propriétaire mettra à la disposition des clients des produits de sa fabrication en vente.



Dans ce cadre original, Lydie ouvrira prochainement un cabinet de sevrage (tabac et sucre) au laser ainsi qu’un cabinet d’hypnose pour enfants.

Et à l’étage, une salle de formation avec un espace de coworking est déjà ouverte sous l’égide d’Armelle.



Pour les personnes présentes ainsi que sur les réseaux sociaux, l’ouverture de « Tourner les pages » est qualifiée d’idée géniale, « ça manquait à Ajaccio », « ça va redonner de la vie au quartier », « c’est trop bien, c’est magnifique ».

Quoi qu’il arrive, ce projet est déjà une réussite pour Armelle et Lydie qui ont encore du mal à réaliser.