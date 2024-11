Tombola de Noël d'Inseme : c'est parti

L’Association INSEME lance sa grande Tombola de Noël 2024, une initiative solidaire qui se distingue par son engagement envers les familles corses confrontées à des déplacements médicaux sur le continent. Chaque année, cette tombola permet de recueillir des fonds essentiels pour accompagner les patients dans des situations souvent urgentes et difficiles.Dès aujourd’hui, il est possible de participer à cette belle action en achetant des tickets à 3 € sur le site Corse Billet, mais aussi directement sur les marchés de Noël à travers l'île. Cette année, les marchés de Noël de plusieurs villes comme Ajaccio, Bocognano, Prunelli di Fiumorbu, Biguglia, Levie ou encore Solenzara, seront des points de vente privilégiés. Le tirage au sort des gagnants aura lieu le 8 janvier 2024, et parmi les lots exceptionnels à remporter, on trouve une voiture offerte par le Groupe Miniconi, un séjour au ski pour quatre personnes, ainsi qu’un week-end au Grand Hôtel Cala Rossa à Porto-Vecchio.Mais au-delà de l'attrait des prix, c'est avant tout une démarche solidaire qui est au cœur de cette tombola. Depuis sa création en 2009, l'Association INSEME s'est donnée pour mission d'accompagner les corses obligés de se rendre sur le continent pour des soins médicaux. En effet, la Corse est la seule région de France à ne pas disposer de Centre Hospitalier Universitaire (CHU), ce qui oblige chaque année des milliers de familles à effectuer des déplacements coûteux et logistiques souvent difficiles à gérer. Ainsi, en 2023, plus de 1 300 personnes ont bénéficié du soutien de l’association, qui leur a apporté une aide précieuse tant sur le plan administratif que financier. Grâce à cette solidarité, de nombreuses familles ont pu faire face aux frais de transport, d’hébergement et à la complexité organisationnelle liée à ces déplacements indispensables. L’argent récolté via la Tombola de Noël permettra de poursuivre ce soutien en renforçant les dispositifs d’accompagnement, afin d’aider encore plus de personnes dans le besoin.