Tocc'à voi. On est tous "geo-trackés" et espionnés par nos applications. Pouvons-nous nous protéger ?

Il y a quelques jours l'application de recette de cuisine que j’utilise depuis des années m'a demandé "M'autorisez-vous à savoir où vous êtes?". J’ai rapidement accordé l’autorisation, pressée de découvrir ma recette.

Quelques jours plus tard une appli de renfort musculaire que je venais de télécharger m’a demandé la même chose.

J’ai donc commencé à chercher sur la toile des articles à ce sujet et l’avis des experts est univoque…quoi que nous fassions, quelle que soit l'application que nous utilisons, ils nous demandent depuis quelques mois de connaître notre position. L’avez vous remarqué?

La raison est simple et cela ne se produit pas par accident. En 2019, en effet, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que le consentement à la géolocalisation ne peut plus être implicite : les développeurs doivent nous le demander expressément.

Autrement dit on nous a toujours espionné mais maintenant ils ont besoin de notre autorisation.

C'est vrai que parfois activer la géolocalisation semble judicieux : comme quand on utilise une application d’alertes météo, ou une appli sur le trafic routier qui doit nécessairement savoir où on est pour mieux nous servir.

Mais pourquoi veulent-ils savoir où on est même lorsque on n’utilise pas l'application?

On en sait rien… Nous savons vite lu et accepté les politiques de confidentialité derrière laquelle se cache souvent le péril de devenir « victime » de la publicité comportementale en ligne : une publicité adaptée à notre comportement.

En quelque sorte ils nous font acheter ce qu'ils veulent, nous le proposant comme par magie au bon moment et au bon endroit mais en fin de compte, cela compromet notre liberté et donc notre démocratie.

On nous espionne, ils savent qui nous sommes, ce que nous faisons, où nous allons et avec qui. Ils nous proposent en ami de gens que nous avons croisé dans un bar et ces données combinées à nos likes crée une base de données mondiale de profils psychologiques que nous nous mettons à jour en temps réel avec en aimant toute sorte de publication.

Comment cela a pu se produire ? Comment ces données personnelles peuvent aider à créer le système de surveillance personnelle de masse ?