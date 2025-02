Thierry Debès (AC Ajaccio) : « On a fait un grand match »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« Ce soir, j’attendais la réaction des joueurs après la défaite face à Guingamp. je ne suis pas déçu, on a fait un grand match. On remporte notre 4e en 5 matchs, c’est extraordinaire. Je félicite les joueurs et le staff. On a vu une première mi-temps de très haut-niveau. C’est une belle performance collective. On a eu beaucoup d’occasions surtout en première mi-temps. On a eu juste un petit coup de mou en seconde période mais les changements nous ont fait du bien. Le 3e but en fin de match est mérité. C’était essentiel de gagner ce match avant d’aller à Metz et de recevoir Dunkerque. C’est aussi une satisfaction de pas avoir encaisser de but à domicile. On va être difficile à jouer dans les prochains matchs ».



Olivier Frapolli (Laval)

« C’est une sale soirée. On n’était pas trop habitué à ce genre de mésaventure. Le score est lourd. En plus, on perd Sam Sanna, qui souffre d’une lésion musculaire. Sur la première occasion d’Ajaccio, on encaisse un but de manière inexplicable. On a été trop brouillons. On a essayé de réagir mais on a encore donné deux cadeaux après. C’est une soirée à oublier. De temps en temps, prendre une bonne claque cela fait du bien. On a montré nos limites ce soir. On enchaine une 2e défaite consécutive. La victoire d’Ajaccio est totalement méritée, il n’y a rien à dire. C’est une défaite collective ».