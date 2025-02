Thierry Debès (AC Ajaccio): « Les joueurs ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« Mes joueurs ont encore fait un match exceptionnel ce soir. On a un plan de jeu qui a changé à l’extérieur depuis quelques semaines et cela paye car on remporte ce soir notre 3e succès consécutif à l’extérieur. C’est vrai que nous avons eu beaucoup de réussite ce soir mais il y a aussi beaucoup de solidarité. On a concédé beaucoup d’occasions dans les 20 premières minutes mais par la suite et notamment en seconde période, même si on a encore subi, il n’y a pas eu de grosses occasions pour Metz. On savait qu’il fallait bloquer les côtés car c’était leur point fort et c’est ce que nous avons réussi à faire ».



Stéphane Le Mignan (FC Metz)

« C’est vrai qu’on aurait dû inscrire ce but en première mi-temps. La 2e mi-temps était plus hachée, on a eu du mal à trouver des solutions. Ils ont bien défendu. On a eu du mal à être dans la continuité. On a aussi commis trop de faute pour récupérer les ballons. Il aurait fallu mettre plus de rythme pour les faire craquer. Face à un bloc bas, c’est très difficile, il y a beaucoup de densité, il faut faire les bons choix et ouvrir le score mais on n’a pas su le faire. Il reste 10 matchs et beaucoup de points à prendre dans l’optique de la fin du championnat. Plus on va se rapprocher de la fin, plus il y aura de l’intensité. C’est un contre coup, il va falloir repartir de l’avant ».