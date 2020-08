Tentative de record du Mare à Mare Sud : Viet et Peretti duo de choc

Le départ est prévu à 5 heures du matin de l'église de Propriano. Quant à l'arrivée, fixée sur la place de la mairie de Porto-Vecchio, elle est programmée une dizaine d'heures plus tard.

Un défi que ces deux coureurs aux références évidentes dans le milieu de la montagne ont, largement, les moyens de relever.





Ce défi se disputera en présence d'une forte chaleur. Un mercure qui pourrait jouer un rôle central, tout au long de cette journée.

On rappellera que Guillaume Peretti est l'ancien détenteur du record du GR 20 en 32 heures, un chrono qui situe, à lui seul, la valeur de son auteur. Quant à Vincent Viet, habitué des épreuves insulaires il fait partie du Team New Balance et a pris part aux plus grands ultra-Trails aux quatre coins de la planète.