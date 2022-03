Tentative d'assassinat à Afa : la JIRS saisie du dossier

La juridiction marseillaise, spécialisée dans les dossiers relevant de la criminalité organisée, va désormais diriger l'enquête portant sur les coups de feu qui ont blessé un homme d'une cinquantaine d'année, le 24 mars dernier à Afa.



Il était environ 8 heures jeudi dernier quand un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été pris pour cible. Au moins sept impacts avaient été relevés sur son véhicule, et l’un avait touché la victime au niveau du bras. L’homme avait été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transféré à l'hôpital d’Ajaccio. Son pronostic vital n’était pas engagé.



Ce mardi 29 mars le parquet d'Ajaccio s'est donc dessaisi de l'enquête pour "tentative d'assassinat" qu'il avait ouvert le 24 mars dernier et confié en co-saisine à la section de recherches et à la police judiciaire d’Ajaccio.