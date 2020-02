Tennis et découverte culinaire au menu du RCPV

GAP le Lundi 17 Février 2020 à 08:04

Comme cela est le cas depuis quelques temps déjà, le Raquette Club de Porto-Vecchio, sous la direction de sa "pro" Emilie Bacquet, organise, lors de chaque vacances scolaires, des stages de perfectionnement en tennis. Ceux-ci ont la particularité d'associer la pratique de la petite balle jaune à d'autres disciplines sportive, mais aussi à la découverte de différents domaines. Ainsi, pour ces vacances du mois de février qui viennent de débuter la cuisine va être à l'honneur. En effet pour ces stages ouverts à tout public de 3 à 7 ans et de 8 à 16 ans,, la première semaine, à savoir du 17 au 21 février va permettre aux stagiaires de se familiariser avec l'art culinaire, en présence d'une professionnelle. La deuxième semaine, du 24 au 28 févirer sera elle plus axée sur la pratique sportive avec bien entendu le tennis mais aussi d'autres disciplines.

Pour les retardataires, il est possible, encore, de s'inscrire en contactant Emilie Bacquet au 07 76 17 00 13

GAP

