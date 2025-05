Tennis de table : Le PPC Bastia accède à la R2 !

À 68 ans le PPCB est toujours bien alerte. Le club pionnier de cette discipline en Corse a remporté plus d’une trentaine de titres de champion de Corse, une douzaine de coupes de Corse seniors et environ 70 autres trophées dans diverses compétitions.

Après un passage à vide, plutôt légitime, de quelques années, le club a vite refait surface, se hissant il y a 2 ans en Régionale 3. « Après avoir obtenu le maintien l’an passé, l’objectif avoué de cette saison était l’accession à la R2 » souligne Jérôme Rovere, le président. « Ce soir je suis très ému, car le travail de tous a été récompensé. Le club compte aujourd’hui 90 licenciés, dont 40 ont moins de 18 ans et une dizaine de filles. Les performances des frères Le Brun ont boosté notre discipline ».





Des jeunes bastiais qui ont remporté cette année les championnats de Corse juniors et cadets et ont été finalistes en minimes. « Sur 26 joueurs qualifiés pour ces finales jeunes, 13 étaient du PPCB. On a aussi une équipe loisir et des vétérans qui s’éclatent autour des tables », indique Jérôme Rovere.

Autre facteur important de cette réussite, le retour au pays de l’enfant prodige du PPCB, Anthony Peretti. Et à 40 ans le Bastiais en a toujours sous la raquette après des passages dans des clubs prestigieux comme Nîmes ou Monaco et des séquences avec l’équipe de France.





Une finale à suspense

Pour le PPCB, la saison 2024/2025 avait démarré en septembre dernier dans la poule 2 de R3 de la région PACA avec pour adversaires St Cannat, Valréas, Rognac, Pernes, Carpentras, Marseille TT et Manosque. Une phase 1 plutôt poussive à l’issue de laquelle le club, 5e, totalisant 4 victoires et 3 défaites, est qualifié pour la phase 2.

À partir de janvier 2025, les Bastiais sont alors versés dans une nouvelle poule 2, croisant les raquettes avec Antibes, Meyreuil, Marseille Cheminots, Mandelieu, St Tropez et 2 formations de Nice. Et cette fois-ci les coéquipiers de Régis Salvat sont conquérants, ne s’inclinant qu’une seule fois, à Antibes, pour 5 autres victoires.





A l’aube de la 7e et dernière journée de ce 17 mai, le PPCB est 2e derrière Marseille qui a fait un sans-faute : 6 matchs, 6 victoires. Et cette dernière journée veut que les Phocéens viennent justement en découdre à Bastia. Pas d’alternatives pour les joueurs de Jérôme Rovere : la gagne pour monter en R2.

La grande famille du PPCB était là ce samedi, au cosec Pepito-Ferretti pour cette finale. Les Bastiais mènent rapidement 5-2, puis 6-3. Le double Regis Salvat/Jonathan De Bona est alors le tournant de la rencontre, car, derrière, Anthony Peretti est pratiquement sûr de l’emporter. Salvat et De Bona, très sérieux, font le boulot et Peretti enfonce le clou. Avec ce score de 8 – 3, la victoire ne peut plus échapper au PPCB qui raflera la mise 9-5 avec encore notamment une dernière victoire du 4e mousquetaire de la petite balle blanche : Kevin Quetin. Le PPCB est en R2. Les éducateurs du club Régis, Anthony, Alban, Jérôme et Arthur exultent.





« On a beaucoup travaillé et je suis très content qu’on ait réussi ce pari face à une très bonne équipe de Marseille dont les joueurs ont le niveau de R2» se réjouissait A. Peretti. «Le niveau R2 est bien supérieur et il nous faudra travailler encore et encore pour nous maintenir », conclut le président Jérôme Rovere.