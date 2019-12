Tempête sur l'île : des pointes à 170 km/h dans le Cap Corse

Trafics aérien et maritime perturbés, arbre arrachés, poteaux téléphoniques et électriques abattus. Le Libecciu souffle avec violence sur l'ensemble de l'île. Cependant si les rafales sont violentes et si elles vont se renforcer en milieu de journée, en Haute-Corse notamment, aucun accident n'est à déplorer.

Des arbres ont été arrachés à Aleria, Biguglia et à la sortie du tunnel de Ghisoni et à Bastia, devant la chambre de commerce, des tuiles et des gouttières se sont envolées à Corte et des fils électriques sont tombés à Lucciana.

De nombreux volets ont, encore, été mis à mal à Bastia mais il s'agit pour l'heure des seules conséquences de la tempête qui se poursuit et qui va s'amplifier.

Plus d'infos à venir