Tempête en Corse : s'agissait-il d'un véritable "derecho" ?

À l'origine

des violents et fulgurants orages qui ont frappé la Corse le 18 août dernier faisant cinq morts, 30 blessés et de nombreux dégâts, il y aurait un phénomène météorologique rare appelé "derecho".

Selon plusieurs experts

européens,

le système orageux complexe qui s'est abattu sur une partie de l'Europe semblait refléter

l

e schéma d'un

derech

o

, "c'est-à-dire des lignes d'orage étendues, qui peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres à travers les plaines américaines, causant de nombreux dégâts en raison des fortes averses de pluie, des orages de grêle et des rafales de

vent

rapides et soudaines produites par les "rafales descendantes" (qui peuvent atteindre l'intensité d'un ouragan)."

Dans le cas du 18

août

, la tempête

serait née dans le

centre ouest

de la Méditerranée au-dessus de la

mer

des Baléares, et a parcouru plus de 1 600 kilomètres, balayant la Corse, les côtes du nord de l'Italie,

j

usqu'à la l'Autrich

e

et la République tchèque.

Les orages ont été accompagnés de vents destructeurs

qui ont

atteint 224 km/h à

Marignana

, dans l'ouest de la Corse avec des dégâts importants.

Après différentes analyses et vérifications, l’épisode orageux qui a notamment endeuillé la #Corse ce 18/08/2022, peut être qualifié de "derecho". Il figure d’ores et déjà comme l’un des événements météorologique les plus marquants qu’ait connu l’Europe dans l’histoire moderne 🧵 pic.twitter.com/OPTxuIhYt7

— Nahel.B (@WxNB_) August 19, 2022