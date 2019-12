Tempête : des améliorations en Balagne

Le vent fort qui souffle sur la Balagne depuis plus de 48 heures commençait à faiblir en fin de matinée de lundi.

A l'aéroport de Calvi, malgré toute la bonne volonté et l'efficacité d'Air Corsica, la Compagnie a dû faire face ce matin à un nouveau problème.

L'avion qui devait effectuer ce matin le vol Calvi-Marseille et revenir en fin de journée a été endommagé par la tempête Fabien alors qu'il était stationné la nuit dernière sur la piste de Bastia-Poretta. Les mécaniciens de la compagnie ont tout fait pour que cet avion soit rapidement opérationnel, malheureusement, cela devait prendre beaucoup plus de temps que prévu.

Une solution était rapidement trouvée pour que les passagers de Calvi puissent être acheminés à 12h30 en autocars vers Bastia, avant de rejoindre Marseille.

Un désagrément contre lequel la Air Corsica ne pouvait rien mais qui n'était pas du goût de certains passagers qui manifestaient leur colère !





Comme cela a été dit hier, la patinoire de Calvi installée au pied des remparts de la citadelle de Calvi a elle aussi été victime des affres du mauvais temps.

Si dans un premier temps la réouverture de la patinoire était annoncée pour le 25 décembre, on apprenait en cours de journée que grâce à l'efficacité des techniciens de la société gérante de la patinoire et des pompiers de Calvi, qui ont prêté main forte pour réalimenter la patinoire en eau et que la Municipalité remercie une fois encore pour leur aide précieuse, elle sera à nouveau accessible au public dès ce mardi 24 décembre.