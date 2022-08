Tempête - Sur le terrain : en Balagne

Un homme de 46 ans, d'origine française a perdu la vie alors qu'il se trouvait dans son bungalow, dans un camping de Calvi, apès la chute arbre.2 autres blessés, dont une jeune femme italienne de 25 ans, qui séjournant dans un autre camping calvais, en état d'urgence absolue, a été transportée au centre hospitalier de Calvi avant d'être évacuée au centre hospitalier de Bastia.De nombreux dégâts matériels sont également à déplorer. Sapeurs-pompiers, forestiers-sapeurs, militaires, gendarmes et personnel hospitalier sont sur le qui-vive depuis plusieurs heures. De nombreuses interventions, secours à la personnes et matérielles et plus d'une quarantaine de passages aux urgences de Calvi ont été comptabilisées.Dès ce soir, l'île est de nouveau placée en vigilance orange.Les vacanciers des campings et villages de vacances aux structures légères devront être rapidement relogés. La communes de Calvi les accueillera dans les Cosec et complexes sportifs de la commune ainsi que l'a souligné Ange Santini le maire de Calvi