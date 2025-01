Télévu - Derby, vous avez dit derby ?

Certes, les footballeurs et les dirigeants ajacciens pourront toujours dire que ce penalty du début de match était particulièrement sévère ou bien encore que Cissé était hors jeu de quelques centimètres - hors-jeu donc - lorsque le Sporting prit pour la troisième fois Sollacaro en défaut.

Mais eux-mêmes, accablés par le poids de leur situation, étaient-ils vraiment motivés par l'enjeu de ce derby retour qui, lui aussi, s'est joué en deux temps ?





On pourra encore dire qu'un derby sans supporter du camp opposé ou dans un stade avec la moitié de son public en moins, perd toute sa saveur et n'incite guère les compétiteurs à se livrer ou comme on voudrait les voir défendre leur maillot.

Difficile dès lors de se motiver dans de telles conditions.

Mais il est vrai aussi que c'est le "bleu" qui a encore dominé à Furiani dans les tribunes où il était sans opposant et sur le terrain où l'opposition ne s'est jamais véritablement manifestée ou n'a jamais été en mesure de faire front.



Dans ces conditions, le derby a vite perdu de sa saveur.

Et s'il n'y avait eu quelques gestes de la meilleure veine, on se serait singulièrement ennuyé en ce début d'après-midi de samedi.

Au top : cette reprise de Felix Tomi qui est allée se ficher dans la lucarne de Sollacaro. Une frappe pure du gauche décochée en première intention après un service en or - toujours du gauche - du second ajaccien du Sporting Tramoni.

Des deux Ajacciens, on retiendra encore ce déboulé sur la gauche de Tomi, négociée par Cissé, au profit de Tramoni pour le 4e but de l'après-midi et une joie non dissimulée pour celui qui a été formé à… l'ACA.



Les tribunes ouest et nord de Furiani se sont dès lors logiquement enflammées : le derby était, une nouvelle fois, pour leur Sporting.

Quant aux Ajacciens qui, faute de stade, étaient devant leur télévision, ils auront remarqué avec une toute petite satisfaction que les seules situations sur lesquelles Placide avait été sérieusement mis à contribution avaient été menées par Soumano et Anziani, deux rentrants auteurs de deux actions de la meilleure veine qui auraient mérité un autre sort et qui pourraient être de nature à redonner confiance à un groupe qui en a grandement besoin.