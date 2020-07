Télévision : "Échappée belle" à A Punta di Spanu

Faire découvrir les coins secrets du littoral en VTT avec le club "Muntagna Bike Balagna" de Jean-Philippe Martelli tel était l'objectif ce matin d'une nouvelle séquence de tournage par l'équipe du célèbre magazine "Échappées belles" de France5 pour sa 15ème saison consacrée à la Haute-Corse..

" Nous avons été sollicités par Sophie Jovillard et toute l'équipe pour tourner une séquence avec notre club de VTT. L'idée était de faire découvrir des coins secrets de notre littoral en osmose avec la pleine nature" . C'est bien entendu avec joie et fierté que nous avons accepté de donner un peu de notre temps pour ce tournage" explique Jean-Philippe Martelli.



C'est au Ranch de Cantaretty City à Pigna que tout le monde se donnait rendez-vous pour un petit-dej consistant, avant d'enfourcher les VTT, direction à A Punta si Spanu, commune de Lumio.

L'équipe de tournage est subjuguée par ce décor de rocher, maquis, plage, mer, le tout avec en toile de fond la station touristique de Calvi et la Pointe de la Revellata.





Faire découvrir la Haute-Corse mais aussi surprendre les insulaires

Avant le top départ des VTT, les dernières recommandations sont écoutées avec beaucoup d'attention.

L'un des membres "d'Échappées belles" en profite pour faire le point sur cette XVème saison consacrée à la Haute-Corse: " Bien que l'on en parle un peu dans les sujets nous avons voulu pour cette saison privilégier la nature, l'artisanat, le savoir-faire plutôt que le côté gastronomie et produits locaux que nous avons déjà traité par le passé. Notre objectif était de faire découvrir la Corse à tout le monde mais aussi et surtout de faire découvrir des choses aux corses et de les surprendre.

Notre fil rouge est bien évidemment Sophie Jovillard avec son carnet de voyage et comme vous avez déjà eu l'occasion de le dire, nous sommes allés à Pigna ou nous avons notamment rencontré la population et la famille Casalonga dont un des fils Hugo qui exerce ce magnifique métier de luthier.

Nous avons aussi tourné à Patrimonio, à la pointe du Cap Corse, dans le Giussani, terre de théâtre, dans le Niolu avec une famille, à Cervione. Après la Pointe de Spano nous nous dirigerons vers Ostriconi et les Agriates pour un coucher de soleil".



Le temps passe, le soleil commence à chauffer, l'heure n'est plus aux discussions, il est temps de remettre le casque de protection et les lunettes avant d'enfourcher le VTT, direction le sentier en direction de Sant'Ambroggio

Entre les rochers déchiquetés, la montagne d'un côté et la mer de l'autre, les VTT s'enfoncent à la découverte de la nature dans ce littoral sauvage à la végétation endémique, dense et variée avec des espèces végétales et animales protégées pat le conservatoire du littoral.



L'émission sera diffusée à la rentrée en septembre.