Syndic bénévole : comment faire et comment réussir

À contrario des deux autres types de syndic, le syndic bénévole est une personne en charge de toutes les modalités administratives et judiciaires de la copropriété. Copropriétaire, il est de nature impliqué et transparent dans sa gestion. Ce modèle est particulièrement adopté par les petites copropriétés, car il permet de réaliser des économies de frais de gestion annuels. Néanmoins, le copropriétaire est en charge de la gestion du syndic bénévole est couramment impliqué dans des affaires concernant l'immeuble.Il doit, de ce fait, dédier une grande partie de son temps personnel à la gestion de la copropriété. Il faut donc non seulement avoir le temps nécessaire, mais également posséder les ressources naturelles pour mener à bien chaque projet décidé lors des assemblées générales.Qui peut devenir syndic bénévole ?Vous souhaitez devenir représentant de votre syndic bénévole ? Sachez que vous devez respecter les prérogatives suivantes : Vous possédez une ou plusieurs copropriétés au sein de la copropriété qui fonde le syndic bénévole.< Vous êtes un conjoint marié sous le régime de la communauté de biens avec un copropriétaire.< Vous êtes un descendant direct d'un copropriétaire ? Vous ne pouvez pas demander à être représentant du syndic bénévole ou à intégrer le syndic bénévole. Cette mesure, qui est précisée dans la loi ALUR, tient à éviter des conflits de gestion d'intérêt ou une gestion menée trop légèrement.Quelles sont les responsabilités du syndic bénévole ?Le syndic bénévole assume toutes les missions légales d’un syndic professionnel : judiciaire, administrative, comptable…Un syndic bénévole, si ce n'est pas déjà le cas, doit détenir des connaissances en gestion de syndic, en finance et avoir un bon contact humain. En effet, ce dernier est sans cesse au contact avec de nombreux copropriétaires qui peuvent venir se plaindre ou réclamer de nouvelles mesures concernant leur bien immobilier.Voici un aperçu de ses missions les plus courantes :La gestion administrative : convocation des assemblées générales, tenue du registre des procès-verbaux.La gestion financière : élaboration du budget prévisionnel, collecte des charges et suivi des comptes.L’entretien de l’immeuble : supervision des travaux, mise à jour du carnet d’entretien.La représentation légale : défense des intérêts des copropriétaires en justice, si nécessaire.L’anveture vous tente ? Créer un syndic bénévole et très facile et peut se résumer dans les trois étapes suivantes :La première étape est de candidater lors de votre assemblée générale pour devenir représentant de ce syndic. Il est usuel que le copropriétaire qui fait cette demande réalise un petit discours afin de présenter son parcours et pourquoi il souhaite devenir représentant du syndic bénévole.La seconde étape est bien entendu celle de l'élection. L'idéal est que le candidat soit élu à la majorité absolue. Si ce n'est pas le cas, un second vote à la majorité simple et organisé. Il doit alors obtenir un tiers des tantièmes.La 3e et dernière étape est la prise de fonction du poste. L'ancien syndic doit transmettre tous les documents juridiques, administratifs et comptables concernant la copropriété. Nos conseils pour réussir votre mission !Vous êtes officiellement élu pour être le syndic bénévole de votre copropriété?Félicitations ! Voici quelques conseils pour réussir votre prise de fonction et éviter les erreurs les plus courantes.