"Sulidarità" : l'info sur les droits sociaux à portée de click

Une personne sur quatre en Corse ne perçoit pas ses droits sociaux. C'est en partant de ce constat que la Collectivité de Corse a mis en place Sulidaritá, un nouveau site internet censé informer au mieux les usagers de leurs droits. L'objectif qui en découle : « réduire la pauvreté et la précarité », dixit Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du social et de la santé. Pour un coût total de 200 000 euros, financé en partie par l’État (120 000 euros), la Collectivité de Corse a donc développé ce portail numérique - dès à présent en ligne - avec une priorité en tête, la lisibilité.



« On a constaté qu’il était souvent très difficile pour les usagers de se repérer dans leurs démarches. C’est pour ça qu’on a conçu une plateforme intuitive et informative », explique Damien Natali, chargé de mission sur le projet Sulidaritá. « Donc l’idée, c’est d’accrocher l’usager avec la forme, l’ensemble de couleurs, ou encore la police de caractères... », complète-t-il, tout en précisant qu’il s’agit d’un « outil évolutif ». « Le portail n’est pas une fin en soi, mais une étape. Nous sommes ouverts à tous les conseils et propositions pour l'améliorer. »