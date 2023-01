Stations de ski de Corse : Ascu ouvre ce samedi, Ghisoni et le Val d'Ese se préparent

Dans la dernière ligne droite, on y est aussi dans l'autre station de Haute-Corse. Celle de Ghisoni Capanelle espère ouvrir dès le week-end suivant. Mais une nouvelle fois, le principal frein se situe dans l'accès à la station. "Il y a de la neige, mais on attend que les déneigement se fasse, patiente Don Marc Albertini, maire de Ghisoni en charge de la station. La priorité est que le service des routes de la Collectivité de Corse nous ouvre la route. Ensuite, on pourra mettre la station en ordre, damer et compléter l'équipe."



Là, ce seront quatre personnes qui seront recrutées pour ouvrir les pistes. Malgré tout, l'optimisme est moins probant que du côté du Haut Asco. "Pour équilibrer nos comptes, il faut qu'on ouvre trois mois. Là, on va ouvrir un mois, un mois et demi... On sera à la moitié des recettes, explique Don Marc Albertini. Si on est quitte sur nos frais, on sera contents. Mais il n'y aura pas de gain."



Limiter la casse sera donc l'objectif. En espérant une météo clémente, qui permette d'attirer les skieurs. "On aimerait pouvoir ouvrir tous les week-ends et les quinze jours des vacances de février, précise le maire de Ghisoni. On va être au jour le jour. On espère quelques milliers de skieurs ! Les meilleures années, on était à 7000. Les années moyennes, 5000. Si on fait 2000 ou 3000 forfaits, ce sera bien."