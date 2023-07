Stade Armand Cesari : le projet initial modifié

En somme, ce projet d’envergure aspire à aller bien plus loin que la seule rénovation et modernisation du stade. « Il y a deux niveaux. Il y a tout d’abord l’aspect architectural, nous voulons le terminer, donner une impression d’enceinte et que de l’extérieur il ressemble à un stade. Et puis après il y a tout l’aspect économique, puisque nous allons y mettre des salons, une brasserie, un musée, en créant tout un panel d’activités dans et autour du stade. Nous espérons trouver un modèle économique qui permettra à la CAB de générer de nouvelles recettes via la location du stade, mais surtout aussi au Sporting via la brasserie ou d’autres outils qui seront déclinés à l’intérieur d’augmenter ses futures recettes. C’est tout un écosystème que nous allons construire autour d’Armand Cesari », détaille le président de la CAB.



Au niveau du calendrier, il précise que les délais annoncés seront tenus. « Nous allons déposer le permis de construire et lancer des Dossiers de Consultation des Entreprises pour les marchés entre septembre et octobre, pour un début des travaux entre avril et mai avec des livraisons par phases à partir de 2025 », précise-t-il. « À partir de maintenant, nous allons vraiment rentrer dans la phase opérationnelle. La phase d’ingénierie a été très lourde car nous avons éprouvé d’énormes difficultés à collecter les anciens documents de construction et nous avons dû avancer un peu à l’aveugle », reprend-il, « Qui plus est, entre l’époque de la construction des tribunes Nord et Sud et aujourd’hui, les normes ont énormément changé, du coup on ne peut pas toucher à grand-chose sinon nous nous exposerions à de nouvelles normes très contraignantes. Nous avons dû nous réinventer pour améliorer les conditions d’accueil sans toucher à l’existant. C’est un vrai challenge, qui rend le chantier fort intéressant mais avec beaucoup de contraintes ».



Le président de la CAB assure toutefois que le coût du projet est environ de 3 millions d'euros supplémentaires par rapport au projet présenté en novembre et « n’a pas bougé par rapport à l’avant-projet sommaire ». « Nous sommes à 13,6 millions d’euros sur la partie travaux, et avec la partie étude, qui a couté extrêmement cher, nous sommes à 15,5 millions en tout », signale-t-il en rappelant que 8,2 millions d’euros du projet seront financés par l’État via le PTIC, 3 millions par la Collectivité de Corse et 5,2 millions par la CAB en autofinancement à hauteur de 30%.