Sporting : un courte défaite à Caen

SM Caen

Riou - Vandermersch, Teikeu, Diani, Cissé, Abdi - Deminguet, Lepenant - Court puis Oniangué (68e), Da Costa, Zady Sery puis Shamal (61e)





SC Bastia

Placide - Bocognano, Palun, Guidi, Le Cardinal puis Ben Saada (82e), Boyer -puis Talal (73e), Vincent, Kaïboue - Santelli, Magri puis Robin (75e), Salles-Lamonge.



Un quart d'heure : c'est le temps qu'il aura fallu à Salles-Lamonge pour prendre la mesure du Stade Malherbe de Caen qui s'est soudainement demandé ce qu'il venait de lui arriver .

Tout est parti de ce travail sur le côté gauche de Magri qui a résisté à plusieurs adversaires avant de servir en retrait Salles-Lamonge à l'entrée de la surface de réparation locale.

Le Breton du Sporting n'a pas hésité à tenter la reprise de volée et à surprendre de superbe façon Riou trop avancé sur le coup.

Et ça faisait 1 à 0 pour le Sporting !

Et un véritable coup d'assommoir pour lés locaux qui avaient pourtant entamé la partie avec de belles velléités.

Mais les Normands ont, eux aussi, du caractère

ils l'ont prouvé sur ce coup- franc concédé par Kaïboué et au terme duquel Da Costa, complètement démarqué dans le dos de la défense bastiaise, mettait lés deux équipes à égalité.

Après un second coup-franc les Normands et Da Costa étaient à deux doigts d'aggraver la marque : le poteau sauvait Placide et le Sporting, visiblement en proie à des problèmes de marquage sur le plan défensif.

Mais la fin de la première période aurait pu encore être bastiaise avec cette frappe puissante de Kaïboué qui obligeait Riou à boxer le ballon..



Dès la reprise Vandermersch et les Normands remettaient la pression sur le camp bastiais mais le joueur de Caen, trop ambitieux et personnel, gâchait une belle occasion de donner l'avantage à ses couleurs.

Mais ce n'était que partie remise puisque quelques minutes plus tard sur un contre rondement mené Da Costa, encore lui, piquait son ballon de superbe façon, pour lober Placide (53e).

La réplique corse ne tardait guère. Elle venait sous la forme d'une frappe de Magri qui détournée, frôlait le poteau de Riou.





À ce moment-là le match était loin d'être joué !

Placide y mettait du sien pour le prouver à moins d'un quart d'heure de la fin quand il contraignait Shamal à rater une occasion immanquable pour le Stade Malherbe !

Dès lors lés locaux, qui restaient à la portée du Sporting, devaient serrer les rangs pour conserver leur courte avance jusqu'au bout.

Les esprits s'échauffaient alors de part et d'autre et après un ultime coup-franc de Salles-Lamonge qui s'écrasait sur le poteau et une énorme occasion de Ben Saada, l'arbitre consacrait la victoire des Normands.