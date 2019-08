Spectaculaire intervention du GRIMP à la cascade de l'Ucelluline à San Nicolao

Il était 12h07 ce mardi lorsque les pompiers spécialisés du Groupement de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux (GRIMP), ont été alertés pour une personne victime d'une chute, à la cascade de l'Ucelluline, sur les hauteurs de San Nicolao. La victime, une dame âgée de 45 ans souffrait d'une entorse de la cheville et se trouvait dans un endroit difficile d'accès.

L'hélicoptère de la Sécurité Civile n'étant pas disponible, ce sont les donc hommes du GRIMP et leurs collègues de Cervioni qui avaient la lourde tâche de secourir cette dame.

Médicalisée et sanglée dans une coque, la victime était hissée jusqu'au pont grâce à une tyrolienne, avant d'être prise en charge par l'ambulance des pompiers de Cervioni et évacuée vers le centre hospitalier de Bastia.