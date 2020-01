Spassighjata Bunifazinca : Régis Rico comme en 2018

GAP le Dimanche 12 Janvier 2020 à 14:02

a deuxième édition d'A Spassighjata Bunifazinca a rassemblé 180 inscrits samedi soir. La course organisée par les Trailers de l'Extrême Sud, annulée au mois de décembre dernier en raison des très mauvaises conditions météorologiques, a quand même connu un beau succès populaire. Les concurrents se sont élancés à 19h30 du quai des pêcheurs pour un parcours d'un peu plus de huit kilomètres comportant de nombreuses difficultés dont les marches menant à la haute ville. Parmi les concurrents on notait la présence du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci qui avait tenu à être présent pour cette épreuve regroupant des coureurs confirmés mais aussi des néophytes venus pour assouvir leur passion de la course à pied. Tout cela dans l'ambiance si particulière du City Trail.



Dès les premières foulées le Porto-Vecchiais Régis Rico (ASPVA) prenait la course à son compte. Derrière on retrouvait un quatuor composé de Nicolas Benedetti (ASPVA) Soufiane El Moussaoui (ASPVA) Laurent Lovichi (TES) et Cédric Rudi (ASPVA). C'est dans cet ordre que les leaders avalaient les marches menant aux monuments aux morts. Tara Struck (ASPVA) était, à ce même stade de la course, leader chez les féminines alors que Jessica Mathias n'était pas loin. Ce début de course déjà très rythmée avait fait éclater le peloton.

La partie la plus roulante de l'épreuve du côté du couvent Saint-François allait permettre à Régis Rico d'asseoir son emprise. Il pointait en tête au moment d'entamer la descente de la porte de Gênes menant à l'arrivée. Nicolas Benedetti était toujours deuxième, alors que Cédric Rudi s'était emparé de la troisième place. Le trio de tête rejoignait dans cet ordre la ligne d'arrivée sur la Marine où Régis Rico venait engranger une deuxième victoire dans cette Spassighjata. Chez les féminines tout se jouait dans la descente du Rastellu où Jessica Mathias revenait sur Tara Struck pour finalement l'emporter en 41'10. Désirée Boulanger s'octroyait la troisième place de ce classement.

