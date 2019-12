Sonniu d'Ortu : "classer la Pietrina en zone constructible dans le PLU d'Ajaccio est une erreur"

Le collectif citoyen Sonniu d’Ortu, qui rassemble des riverains des quartiers du Lætitia, Misericorde, de la Pietrina et des Jardins de l’Empereur, réclamait le classement en zone naturelle ou agricole de ce grand parc du centre ville.La municipalité d'Ajaccio, a la suite d'une enquête publique menée cet été, a, cependant, classé cet espace en zone constructible. Le vote du Plan local d'urbanisme (PLU) le 25 novembre dernier, a entériné cette décision approuvée par l'assemblée communale.

Malgré cela le collectif affirme qu’il s’agit d’une "erreur manifeste d’appréciation". Un désaccord qu'il exprime dans un communiqué.















Malgré les nombreuses observations formulées lors de l’enquête publique sur le PLU (7% des contributions à l’enquête publique), la commission d’enquête n’a pas jugé utile, dans ses conclusions et avis, de prendre en compte l’enjeu majeur que représente le secteur de la Pietrina :



4 hectares à très forte tonalité naturelle, comportant une densité exceptionnelle de boisements, riche en biodiversité et qui relève de par ses caractéristiques propres d’un zonage N (Naturel).



- dans ce contexte une lettre ouverte a été adressée à Monsieur Le Maire d’Ajaccio le 18 novembre insistant sur l’incompatibilité du classement en zone UC (zone constructible dense) de cet espace naturel, avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable / PADD) qui affichent clairement un objectif de préservation et de mise en valeur des espaces naturels existants.



- face à la fin de non recevoir implicite de la Municipalité, le collectif a lancé une pétition qui a recueilli un soutien massif de 13 000 citoyens sensibles à l’urgence de préserver le dernier poumon vert en coeur de ville.

Ainsi, Sonniu d’Ortu considère que le document d’urbanisme approuvé dans le secteur de la Pietrina, en tant qu’il classe cet espace en zone urbaine, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.





Le collectif remercie les citoyens qui ont manifesté leur soutien et leur intérêt pour la préservation de cet espace naturel boisé unique en coeur de ville, et donne rendez- vous à tous pour la poursuite de notre combat commun pour la sauvegarde de la nature en ville.