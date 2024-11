Sollacaro (AC Ajaccio) : « Encore une soirée compliquée à l’extérieur »

François-Joseph Sollacaro (AC Ajaccio ) (au micro de BeIn Sport)

« C’est encore une soirée compliquée à l’extérieur. C’est frustrant, je ne sais pas s’il y a penalty ou non, mais il mes semble qu'il y a une faute au préalable. Je ne suis pas inquiet, je sais qu’il y a de la qualité, et avec ce groupe on avait réussi à s’en sortir la saison dernière, alors qu’on n’a pas changé beaucoup de joueurs. Maintenant, il faut que les blessés reviennent pour avoir un effectif plus étoffé et il va surtout falloir gagner ce match en retard, ou plutôt cette mi-temps, face à Bastia, lors du match en retard, mardi prochain.



Opa Sanganté (capitaine Dunkerque) : « Le score aurait pu être bien plus large et c’est ce qu’il nous manque cette saison. On n’arrive pas à tuer les matchs. Heureusement, on gagne quand même. C’est de bon augure pour la suite car c’est plus dur de se créer des occasions. Ce soir, cela a été le cas. A nous de travailler devant le but et de les concrétiser maintenant pour être plus efficaces. J’espère que notre bonne dynamique va continuer. L’objectif reste de gagner match par match ».