Six personnes secourues à Roccapina après l'échouage d’un voilier

Ce dimanche 4 aout sur alerte du CROSS Corse, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano sont intervenus sur le secteur de Roccapina pour secourir six personnes à bord de leur voilier de 20m qui s'était échoué, suite à l’engagement de sa propulsion .

Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du littoral Sartenais a été engagé pour secourir les personnes en difficultés.



Rapidement sur place, le SNS 2032 a vite mis en sécurité les plaisanciers et stabilisé la situation avant de dégager le voilier.