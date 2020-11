Sentiers de Balagne : des changements dans la continuité 

"La Communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne prend acte de la décision de la Communauté de communes de Calvi - Balagne de ne pas renouveler la convention de partenariat concernant le Schéma Territorial de Randonnée de Balagne. La CCIRB regrette simplement l’absence de réponse à notre Vice-président Pierre Poli, au sujet de la demande de rencontre bilatérale depuis bientôt un an, qui aurait permis de détailler le bilan des trois années précédentes. Des éléments objectifs et une autre clé de répartition du financement nous auraient probablement rapprochés pour une poursuite de la convention. Elle assure les personnels technique et administratif ainsi que les entreprises qualifiées de son soutien quant à la qualité du travail effectué et assumera seule le maintien de salaire de l’agent chargé de la reconnaissance du linéaire des sentiers de Balagne. Cette restructuration du service des sentiers permettra de nous recentrer sur notre communauté de communes et de conforter la politique menée depuis plus de 10 ans. En effet, nous disposons de 4 agents employés à l’année qui auront désormais la charge des sentiers d’intérêt communautaire des 22 communes de notre territoire. Ce service sera très prochainement renforcé. En souhaitant que la symbolique de la cohésion de la Balagne qui était portée par cette convention se poursuivra sur d’autres terrains avec notamment le travail en commun engagé et relancé récemment sur le Schéma de cohérence territoriale".



Lionel Mortini, Président de la CCIRB



Pierre Poli, Président du PETR



Vice-président de la CCIRB en charge des sentiers intercommunaux et du schéma territorial de randonnée