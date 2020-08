Sénatoriales en Haute-Corse : Jean-Simon Savelli dans la course

A la veille de cette échéance importante, serein, Jean-Simon Savelli a répondu à nos questions.

- Vous êtes candidat à la prochaine élection sénatoriale et pourtant vous n'avez jamais eu le moindre mandat d'élu?

- Je reste toujours surpris lorsqu’on me pose cette question. Vous n’êtes pas sans savoir que tout électeur français peut se présenter à ce type d’élection. En ce qui me concerne, je mets dans la balance plus de 30 années passées au service des élus. Effectivement, je n’ai jamais eu de mandat politique. Je crois justement que le renouvellement de la classe politique passe par des candidatures comme la mienne : des passionnés de la vie politique qui n’ont qu’une ambition : travailler pour leur territoire.



- Quelles ont été vos motivations pour entreprendre cette démarche ?

- Après les élections municipales, ayant dû abandonner mes fonctions de directeur de cabinet, j’avais les coudées franches pour oser entreprendre une telle démarche. Après l’ombre, vient la lumière… Alors, avec une détermination sans faille, j’ai décidé de me lancer. Je me sens tout à fait légitime, comme n’importe quel autre candidat. Et surtout, je crois profondément à un rassemblement au-delà des partis. Il le faut. Pour la Corse.



- Le pari n'est-il pas osé ?

- En ma qualité de Président de la Ligue corse de rugby et de membre du comité directeur de la FFR, je serais tenté de faire le parallèle entre une élection et un match de rugby. En politique comme au rugby, on entre en campagne comme sur un terrain sans connaître l’issue du match. On défend fièrement ses couleurs et ses convictions, on sait que l’on va devoir se battre tout en respectant ses adversaires, être courageux et déterminé, et que l’on va forcément prendre des coups… Je porte à cette élection le maillot du rassemblement républicain pour la Corse et je crois fermement que je sortirai de la mêlée, le ballon en main, le 27 septembre prochain.



- Dans quel camp politique vous situez-vous ?

-Je prône un rassemblement, parce qu’il est urgent de repenser la politique sur tout le territoire national, mais plus encore en Corse. Il faut pouvoir proposer un projet de vie aux électeurs, et ne plus s’enferrer sur des querelles intestines qui ne servent que quelques-uns. La politique est l’affaire de tous, elle est importante pour un bon fonctionnement de la cité, au sens premier du terme. Mais puisqu’il faut se catégoriser, je vous répondrai que bien que n’ayant aucune appartenance à un quelconque parti, je suis un homme de droite. Et cette fidélité à la droite que l’on qualifiait avant de « gaulliste » me permettra de m’inscrire, si je suis élu, au Groupe républicain au Sénat et donc de pouvoir porter la voix de la Corse au plus haut niveau de l’état, avec un temps de parole suffisant.



- Qui sera votre suppléant ?

- Ce sera une suppléante. C’est la loi qui nous l’impose. Mais même si cela n’avait pas été le cas, j’aurais choisi une femme, toujours dans cette logique de complémentarité et de rassemblement. Pour répondre à votre question, sans botter en touche, je vous avoue que l’échéance est encore loin, j’ai fait des propositions d’ouverture, qui sont restées lettre morte. Ce n’est pas grave. Car j’ai aujourd’hui une piste sérieuse, j’attends simplement une confirmation, c’est la raison pour laquelle je ne peux vous en dire plus.



- Comment est perçue votre candidature auprès des élus que vous avez rencontrés ?

- Très bien. Les élus que j’ai rencontrés, et j’en ai vu un grand nombre, sont très agréablement surpris. Je m’aperçois qu’il y avait en fait une sorte d’attente d’une candidature au delà des partis, et surtout une candidature d’une personne extrêmement motivée. Elle attire une véritable adhésion et j’ai beaucoup de soutien. La Corse, politiquement, est en train de sortir d’une logique exclusive de partis et c’est une bonne chose. Cela permettra d’avancer sur beaucoup de dossiers



- Si vous êtes élu quels seront les axes prioritaires de votre programme ?

- Un sénateur a un rôle spécifique de représentant des collectivités territoriales de la République qui est nécessaire et indispensable puisque la décentralisation est de plus en plus forte. Donc un sénateur n’a pas à proprement parler de programme. Il vaudrait mieux parler d’un projet. Je pense plus exactement à l’égalité des territoires, à l’harmonie des différents bassins de vie, aux valeurs républicaines. Je pense aussi à la désertification des zones rurales, des centres-villes, à l’exode scolaire et professionnel des jeunes, aux fermetures de classes, à la problématique d’accès au logement, à l’accès aux soins médicaux difficiles dans certaines zones, au traitement des déchets et plus largement à la réflexion environnementale… Il sera de mon devoir d’être vigilant sur tous ces dossiers qui sont cruciaux pour notre région".

Vous êtes confiant ?

" Je suis plus que confiant. Je suis déterminé. Je crois, et vous l’avez bien compris, en cette idée de rassemblement. Je crois qu’ensemble, tous ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Personne n’a le monopole de la Corse. La Corse est notre terre, nous devons lui en être tous redevables".

Votre conclusion ?

- Elle sera simple : alzemu per un nantru dumane.