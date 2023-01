Semi-liberté accordée à Pierre Alessandri : de nombreuses réactions en Corse

La future libération de Pierre Alessandri a été saluée par de nombreux élus nationalistes et non, en premier lieu, par le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. "C'était une attente forte de la société corse toute entière", a-t-il affirmé. Vingt-cinq ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac, tué par balles dans une rue d'Ajaccio le 6 février 1998, "cette décision de justice vient aussi dire de façon symbolique forte que le moment (...) d'écrire une nouvelle page des relations entre la Corse et l'Etat est venue, sans rien oublier du passé, des douleurs", a souligné Gilles Simeoni. "Il faut se tourner vers l'avenir" et "construire une solution politique globale incluant une autonomie au plan institutionnel", a appelé l'élu de ses voeux.Pour l’ensemble des mouvements politiques corses, c’est un non-sens judiciaire qui vient d’être réparé. Tous ont souligné la "stricte application d’un droit, trop longtemps bafoué par ceux-là mêmes qui en portent la garantie", pour reprendre les mots de Core in Fronte, parus dans un communiqué officiel "Le Droit et l'équité ont finalement réussi à s'imposer", a, de son côté, commenté Femu a Corsica.Le sort de ce détenu âgé de 64 ans pesait fortement sur les négociations entre l'État et les élus corses. Actuellement au point mort, cette nouvelle pourrait également avoir réouvert le débat. “Les discussions de Beauvau doivent reprendre dans les meilleurs délais pour que notre île puisse avoir les moyens de son développement", a déclaré Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse-du-Sud, selon lequel "Politiquement, une page se tourne." Idem pour le groupe Un Soffiu Novu, qui espère que le "dialogue soit renoué dans des conditions apaisées et constructives. " et invite "les forces politiques constituant l’Assemblée de Corse à s'engager pleinement dans le processus de discussion avec en ligne de mire l’avenir de notre île et le concours que l’État peut apporter à tous niveaux dans une démarche partenariale."Dans un communiqué le PNC regrette "qu’il ait fallu la mort d’un patriote, des semaines de mobilisations massives, et l’entame de discussions avec l’État pour que le droit s’applique enfin." Forcément, le sort de Pierre Alessandri, appelle à réfléchir à celui d’Alain Ferrandi. "nous n’oublions pas Alain Ferrandi, auditionné récemment en vue de bénéficier du même régime ; et tous les autres prisonniers toujours détenus." continue u particulièrement di a Nazione Corsa pour lequel "pour qu’une réconciliation et une solution politique puissent s’opérer, les portes des prisons devront s’ouvrir." La mesure de semi-liberté va permettre à Pierre Alessandri de travailler à l'extérieur de la prison de Borgo dans la journée, dans une société spécialisée dans l'élagage, le débroussaillage et l'aménagement de l'espace rural et basée à Ponte-Novu