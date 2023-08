Sécurité Routière : L'appel à la prudence des gendarmes de Corse

Sur les réseaux sociaux, à la veille d'un weekend pendant lequel la circulation sera soutenue les gendarmes de Corse lancent un appel à la prudence et rappelant qu'un réglage adéquat du siège et des rétroviseurs avant de prendre le volant est essentiel. Un incident récent illustre cette importance, en effet un automobiliste a été intercepté par les gendarmes de la brigade motorisée d'Ajaccio alors qu'il roulait à une vitesse de 177 km/h sur une route où la limite était de 80 km/h.



L'automobiliste a humoristiquement évoqué que le réglage inapproprié de son siège avait provoqué une situation où "un siège mal réglé = un pied coincé (sur l'accélérateur)". Cela souligne l'importance des ajustements préalables pour une conduite sécuritaire.



"En cette période propice aux déplacements, adopter de bonnes habitudes de conduite et respecter les règles de circulation sont des gestes cruciaux pour prévenir les accidents et garantir la sécurité de tous sur nos routes." rappellent les militaires.