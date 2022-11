Seconde défaite de rang pour le Sporting à Sochaux

Stade Auguste-Bonal, FC Sochaux : 1 SC Bastia : 0 (1-0)

But pour Sochaux : Sissoko (39e) sur penalty

Arbitre : Rémi Landry

Avertissements : Faussurier (42e), Kanouté (69e), Alvero (90+2) au FC Sochaux; Guidi (20e), Ducrocq (25e), Sainati (37e), Van Den Kerkhof au SC Bastia

11 700 spectateurs



FC Sochaux

Prévot - Ndour, Agouzoul, Aaneba, Faussurier - Ndiaye puis Alvero (82e), Kanoute, Weissbeck, Do Couto puis Kalulu(77e) , Mauricio puis Perreira de Sa (77e) - Sissoko puis Tebily (89e)





SC Bastia

Placide, Guidi, Kaiboue, Van den Kerkhof, Ndiaye, Sainati puis Schur (65e), Tavares, Salles Lamonge, Ducrocq puis Robic (80e), Camara puis Santelli (65e), Alfarela



"Pour espérer gagner un match, il faut commencer par essayer de ne pas prendre de buts" disait un ancien entraîneur bastiais lorsqu'on le questionnait sur le onze très défensif qu'il alignait.

C'est, sans doute, le même raisonnement qu'à tenu ce samedi soir Régis Brouard au stade Bonal de Sochaux pour un rendez-vous important de ce championnat de Ligue 2 BKT.

En fait, avec le seul Alfarela en pointe c'est un Bastia fort prudent évoluant en 5-4-1 qui a entamé les débats face à un adversaire lui aussi défait lors de la dernière journée de compétition.

Et comme bien l'on pense, c'est le FCSM local qui, d'entrée, a mis la pression sur le camp bastiais avec pas moins de 3 corners en moins d'un quart d'heure, mais on sait bien que dominer…

Certes entretemps Alferela avait montré le bout de son nez mais ça a été sans conséquence pour ces Sochaliens incapables de maîtriser leur sujet.

En fait, il aura fallu attendre cette action au cours de laquelle Sainati avait chargé Sissoko pour les voir, enfin, ouvrir la marque : I'attaquant local transformait, en effet, le penalty accordé à Sochaux en prenant Placide à contre-pied.

La réaction bastiaise a été immédiate avec, après un coup-franc de Kaïboué, cette reprise de la tête de Guidi qui est allée frapper la barre de Prévot !

Mais à la pause l'avantage restait aux locaux.





C'est sans doute la raison pour laquelle Bastia a entrepris de presser plus haut. Du coup Sochaux s'est mis à douter et même à plier sur la pelouse de Bonal. avec les coups d'éclat d'Alferala et Van den Kerkhof.

Mais le fléchissement a été de courte durée. Côté Sochalien, Weissbeck et Do Couto ont remis le FCSM dans le bon sens de la marche mais sans pour autant tirer profit des situations favorables qu'ils se sont créées à l'image de Sissoko qui échouait seul face à Placide.

A l'entame du dernier quart d'heure Bastia faisait la démonstration par l'intermédiaire de Tavares ou bien encore de Salles-Lamonge que dans le Doubs il y avait peut-être mieux à faire, mais il était déjà bien trop tard.

Cette seconde défaite consécutive emmène le Sporting à la 14e place du classement avec, à peine, 3 points d'avance sur le premier relégable !