Calvi : Nouvel incendie d'un bateau de promenade en mer

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 juin, à Calvi, sur un catamaran hybride de 23 mètres, le Dolce Vita. Le sinistre, survenu aux alentours de 4h16, a entièrement détruit l’embarcation, malgré l’intervention rapide des secours.



Le Dolce Vita, navire de croisière haut de gamme, proposait des sorties dans le golfe de Calvi avec des prestations alliant navigation silencieuse, restauration locale et découverte de criques isolées. Doté de voiles et de panneaux solaires, le catamaran a été entièrement embrasé. Les flammes, attisées par la structure même du bateau, ont rapidement gagné l’ensemble de l’embarcation.



Le sous-préfet de Calvi, le maire de la commune et les autorités portuaires se sont rendus sur place au cours de la nuit pour évaluer la situation et suivre l’évolution des opérations d’extinction, qui étaient toujours en cours en fin de nuit.



Compte tenu de la motorisation hybride du navire et des équipements qu’il contenait, un barrage flottant a été déployé en urgence afin de prévenir tout risque de pollution dans le port de plaisance.