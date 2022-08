Sécheresse : les restrictions sur l’eau assouplies pour tous les agriculteurs corses

Après la réunion du comité hydrique de ce 25 août en préfecture de Corse, et la protestation des agriculteurs de ces derniers jours, la préfecture de région desserre la vis des restrictions sur l’usage de l’eau. Le 23 août dernier déjà, les pompistes obtenaient gain de cause concernant les lavages des voitures en station-service. La préfecture autorisait alors de nouveau le lavage par haute-pression mais maintenait l’interdiction sur les portiques de lavage.



C’est aujourd’hui au tour de l’ensemble des agriculteurs corses de bénéficier d’un allègement des mesures. Avec une disparité en fonction des filières.

Les maraîchers pourront, dès la publication de l’arrêté préfectoral qui devrait intervenir ce 26 août, arroser leurs cultures sans restrictions d’horaires seulement en utilisant les méthodes du goutte à goutte et de la micro aspersion.

Auparavant, comme l’ensemble des filières, ils avaient interdiction d’arroser entre 8 et 20 heures.



« Concernant toutes les autres filières, l’interdiction d’arroser est ramenée de 10 à 17 heures », précise-t-on à la préfecture de Corse-du-Sud.



Les particuliers, entreprises et collectivités ne devraient pas être concernées par cet assouplissement.