Sécheresse : la Corse-du-Sud pourrait faire face à des restrictions en eau cet été

Le comité départemental de gestion de la ressource en eau tire la sonnette d'alarme en Corse-du-Sud. Bien que la disponibilité de l'eau et le niveau d'humidité des sols soient encore dans les normes saisonnières, le niveau de consommation actuel "n'apparaît pas soutenable et pourrait conduire à une situation de pénurie à l'automne prochain".



Si depuis le début de l'année 2024, les précipitations enregistrées sont légèrement supérieures aux moyennes, avec"un taux global de remplissage des barrages est supérieur à 90 %,", comme chaque année en début de saison estivale, "un assèchement progressif des cours d'eau et des sols est observé dans les zones littorales." indique la préfecture dans un communiqué.



Bien que la situation actuelle ne soit pas alarmante, les tendances climatiques récentes sont préoccupantes. Depuis avril, les températures en Corse du Sud se situent entre +1°C et +3°C au-dessus des normales saisonnières. Le scénario météorologique privilégié par Météo France pour l'été 2024 prévoit également un niveau de précipitations inférieur à la normale. Selon le communiqué de la préfecture, ces conditions pourraient "conduire à une diminution de la ressource en eau plus rapide que la normale."



Une augmentation marquée de la consommation d'eau



De plus, la consommation d'eau pour les usages humains, en particulier pour l'eau potable, a considérablement augmenté. Le volume d'eau prélevé au mois de mai 2024 est par exemple deux fois plus important qu'en mai 2023 dans le Sud-Est, et 1,5 fois plus élevé dans le pays ajaccien. Cette hausse de la consommation, qualifiée d'insoutenable par le comité, pourrait mener à une situation de pénurie à l'automne prochain. "Ce niveau de consommation n'apparaît pas soutenable et pourrait conduire à une situation de pénurie à l'automne prochain," avertit la préfecture.







Il est nécessaire d'adopter dès maintenant une utilisation raisonnée et économe de la ressource en #eau. L'eau est l'affaire de tous, économisons-la, partageons-la !



➕d'infos sur la situation en Corse-du-Sud : https://t.co/GMPY2GMGPC...



Adoptez les bons gestes ⤵️ pic.twitter.com/OtFGunCO6Y

— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) June 13, 2024









Un appel à la responsabilité collective

Dans ce contexte, le préfet de Corse-du-Sud lance un appel à la responsabilité collective. "Dans ce contexte, il est nécessaire d'adopter dès à présent une utilisation raisonnée et économe de la ressource en eau dans le cadre d'une démarche de responsabilité collective," insiste-t-il.



Le comité se réunira à nouveau mi-juillet pour évaluer la situation. Si aucune diminution de la consommation d'eau n'est observée d'ici là, des mesures de restrictions pourraient être envisagées.



Des conseils pratiques et des informations complémentaires à destination des particuliers sont disponibles sur le site : vigieau.gouv.fr .