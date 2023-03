Sécheresse : aucune mesure de restriction en Haute-Corse

"Le constat est que, s’agissant des précipitations, la saison de recharge 2023 (de septembre 2022 à mars 2023) reste déficitaire, soit 86 % de la normale au 7 mars (contre 55 % au 21 janvier), mais le déficit est de moindre ampleur qu’en 2022. Après une année 2022 exceptionnellement chaude et sèche, la pluviométrie s’est améliorée à partir de mi-janvier" souligne dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse qui a fondé sa décision sur la situation météorologique connue par le département lors des dernières semaines.



La préfecture rappelle ainsi, que les forts épisodes pluvieux de fin février et début mars ont permis de combler une part importante du déficit initial avec une recharge générale des aquifères du département de la Haute-Corse avec une nuance pour certaines nappes (Fium’Orbu, Figarella).



Le manteau neigeux est excédentaire en 2023, ce qui constitue une réserve importante d’eau pour le printemps.





L’indice d’humilité des sols est supérieur à la normale, avec des disparités géographiques toutefois,

une partie de la Falasorma, Balagne, des Agriate, de la région bastiaise et du Cap étant légèrement en dessous.





Les barrages se sont globalement bien remplis et s’ils ne sont pas tous pleins à ce jour (70 % pour les

ouvrages de stockage de l’OEHC), ils devraient l’être au milieu du printemps avec la quasi-finalisation du déstockage hivernale sur Calacuccia et la fonte des neiges en particulier.

Toutes les rivières suivies (18) ont un écoulement visible, avec un débit présentant des tendances

conformes aux moyennes de saison et aucun assec n’est donc à relever aujourd’hui.





Les prévisions sous 15 jours ne privilégient pas de forts cumuls de précipitations et prévoient globalement des températures d’abord supérieures à la moyenne pour revenir ensuite à des valeurs de

saison.

Dans les 3 mois à venir, Météo France prévoit des températures moyennes supérieures à la

normale.



Dès lors pas de restrictions en vue pour la Haute-Corse. Mais la préfecture prévient : le suivi de la situation sera très régulier afin de pouvoir réagir au plus vite si les données devaient se dégrader.